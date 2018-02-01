Юлия Гергес: "Войти в Top-10? Я не особо задумываюсь об этом"

Немецкая теннисистка Юлия Гергес, победившая во втором круге St. Petersburg Ladies Trophy Роберту Винчи (7:5, 6:0), сказала, что нужно было играть агрессивно. Также она отметила, что в четвертьфинале с юной россиянкой Еленой Рыбакиной ей нужно будет отталкиваться прежде всего от своей игры.

– Я несколько раз проигрывала ей прежде, но это совершенно не означало, что я не побежу ее сегодня. Каждый матч начинается с нуля. Я старалась придерживаться плана на игру и действовать агрессивно, – сказала Гергес.

– Что вы знаете о своей следующей сопернице – юной россиянке Елене Рыбакиной?

– Я видела ее матч с Каролин Гарсия вчера. Но в любом случае, я должна концентрироваться на себе и своей игре.

– Смотрели ли вы финал Australian Open между Симоной Халеп и Каролин Возняцки?

– Нет, я, к сожалению, в это время летела сюда. Видела только несколько геймов в аэропорту и потом читала в новостях и соцсетях. Я предполагала изначально, что этот матч будет затяжным, потому что соперницы показывают похожий теннис.

– Вы подобрались близко к первой десятке и можете войти туда уже на следующей неделе.

– Я знаю, что журналисты очень любят цифры, но я сама не особо задумываюсь об этом. Мне очень нравится, как на данном этапе развивается моя карьера, какой вектор развития я для себя выбрала. (Мария НИКУЛАШКИНА)​