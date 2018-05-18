Возняцки стала четвертьфиналисткой турнира в Риме после победы над Севастовой

Датчанка Каролин Возняцки вышла в четвертьфинал крупного турнира в Риме. Со счетом 6:2, 5:7, 6:3 она переиграла латвийку Анастасию Севастову. У Каролины 31 удар навылет и 21 ошибка, аналогичные показатели её соперницы – 30 и 35 соответственно.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 050 970 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Каролин Возняцки (Дания, 2) - Анастасия Севастова (Латвия, 15) - 6:2, 5:7, 6:3
Дополнительная информация
Материалы других СМИ