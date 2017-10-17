Владимир Камельзон: "Если Шарапова обыграет Рыбарикову, дальше все пойдет как по маслу"

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон считает, что Марии Шараповой будет непросто уже в первом круге "ВТБ Кубка Кремля". По его мнению, россиянке достался сильный соперник в лице Магдалены Рыбариковой.

- Мария поступила правильно, что приехала на Кубок Кремля, - приводят "Известия" слова Камельзона - Во-первых, она вернулась на родину, где у нее будет колоссальная поддержка. Российская публика очень соскучилась по Марии, и на всех ее играх будут полные трибуны, в этом сомневаться не приходится. Во-вторых, в Москву не приехали главные звезды WTA, поэтому ей по силам взять второй титул подряд. Тут нет теннисисток, которых она не способна обыграть.

Но у нее есть и сложности. Длительный переезд из Китая, где она играла на воздухе, а в Москве ей придется выступать в закрытом помещении. Приспособиться к таким переменам не так просто. Ну и, конечно, Марии достался сильный соперник в первом круге. Рыбарикова показывает зрелый теннис, на прошлой неделе играла в финале престижного турнира в Линце. Это будет непростой матч, но на это она и Шарапова, чтобы преодолевать сложности. Если она выиграет стартовый матч, то дальше у нее все пойдет как по маслу.