Винус Уильямс достигла внесудебного соглашения с семьей мужчины, погибшего в ДТП с ее участием

Американская теннисистка Винус Уильямс заключила внесудебное соглашение по поводу аварии во Флориде, сообщает АР. Детали сделки не разглашаются.
Спортсменка пришла к соглашению с семьей Джерома Барсона, который погиб в результате ДТП с ее участием. О сделке сообщил суд города Палм-Бич (штат Флорида, США). Таким образом, семья Барсона, которому на момент трагедии было 78 лет, не имеет претензий к спортсменке.
9 июня 2017 года в автомобиль Уильямс врезалась другая машина. Барсон, который был пассажиром этой машины, скончался в результате столкновения.
Ранее было опубликовано видео столкновения. На его основании полиция признала американку невиновной в случившемся.
Полиция опубликовала видео, доказывающее невиновность Уильямс в ДТП
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/tlc/news/policiya-opublikovala-video-dokazyvayuschee-nevinovnost-uilyams-v-dtp-1279806