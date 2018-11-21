Винус Уильямс достигла внесудебного соглашения с семьей мужчины, погибшего в ДТП с ее участием

Американская теннисистка Винус Уильямс заключила внесудебное соглашение по поводу аварии во Флориде, сообщает АР. Детали сделки не разглашаются.

Спортсменка пришла к соглашению с семьей Джерома Барсона, который погиб в результате ДТП с ее участием. О сделке сообщил суд города Палм-Бич (штат Флорида, США). Таким образом, семья Барсона, которому на момент трагедии было 78 лет, не имеет претензий к спортсменке.

9 июня 2017 года в автомобиль Уильямс врезалась другая машина. Барсон, который был пассажиром этой машины, скончался в результате столкновения.

Ранее было опубликовано видео столкновения. На его основании полиция признала американку невиновной в случившемся.



Полиция опубликовала видео, доказывающее невиновность Уильямс в ДТП