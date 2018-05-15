17:59 | Теннис — WTA

Веснина вышла во второй круг турнира в Риме, где сыграет с Уильямс

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Российская теннисистка Елена Веснина в первом круге турнира в Риме обыграла немку Лауру Зигемунд7:6 (7:5), 6:2. В следующем раунде она сыграет с Винус Уильямс.

Также во втору круг вышла американка Дэниэлл Роуз Коллинз, которая обыграла Сорану Кирстю - 6:3, 4:6, 6:4. Она встретится с Дарьей Касаткиной.

Рим (Италия) 

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia 

Призовой фонд 3 050 970 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Елена ВЕСНИНА (Россия) - Лаура Зигемунд (Германия) - 7:6 (7:5), 6:2

Дэниэлл Роуз Коллинз (США, Q) - Сорана Кирстя (Румыния) - 6:3, 4:6, 6:4

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

читалось))

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