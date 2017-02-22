13:52 | ТЕННИС — WTA

Веснина проиграла Конюх в Дубае

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Россиянка Елена Веснина потерпела поражение в матче третьего круга турнира WTA в Дубае. Сегодня она в трех сетах уступила хорватке Ане Конюх.

В другой встрече Ван Цян из Китая в двух сетах обыграла француженку Кристину Младенович.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 365 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Конюх (Хорватия) - ВЕСНИНА (Россия, 8) - 3:6, 6:4, 7:6 (7:4)

Ван Цян (Китай) - Младенович (Франция) - 6:1, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/dubai/2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

неплохо на ставках подняла зато))

13:55

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