Веснина проиграла Конюх в Дубае

Россиянка Елена Веснина потерпела поражение в матче третьего круга турнира WTA в Дубае. Сегодня она в трех сетах уступила хорватке Ане Конюх.

В другой встрече Ван Цян из Китая в двух сетах обыграла француженку Кристину Младенович.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 365 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Конюх (Хорватия) - ВЕСНИНА (Россия, 8) - 3:6, 6:4, 7:6 (7:4)

Ван Цян (Китай) - Младенович (Франция) - 6:1, 6:4