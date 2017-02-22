Веснина проиграла Конюх в Дубае

Россиянка Елена Веснина потерпела поражение в матче третьего круга турнира WTA в Дубае. Сегодня она в трех сетах уступила хорватке Ане Конюх.
В другой встрече Ван Цян из Китая в двух сетах обыграла француженку Кристину Младенович.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 365 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Конюх (Хорватия) - ВЕСНИНА (Россия, 8) - 3:6, 6:4, 7:6 (7:4)
Ван Цян (Китай) - Младенович (Франция) - 6:1, 6:4
shpasic
неплохо на ставках подняла зато))
13:55