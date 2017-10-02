Веснина поднялась на 20-е место в рейтинге WTA

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка Елена Веснина вошла в первую двадцатку списка, поднявшись на одну строчку. Ее соотечественница Светлана Кузнецова опустилась с 8-й на 9-ю позицию.

На два места поднялась представительница Латвии Елена Остапенко (с 10-й строчки на 8-ю), Доминика Цибулкова из Словакии опустилась с 9-го на 10-е место. Лидерство в рейтинге продолжает удерживать испанка Гарбинье Мугуруса.

Рейтинг WTA

Положение на 2 октября

1 (1*). Мугуруса (Испания) – 6245 очков,

2 (2). Халеп (Румыния) – 5645,

3 (3). Свитолина (Украина) – 5640,

4 (4). Плишкова (Чехия) – 5605,

5 (5). В. Уильямс (США) – 4652,

6 (6). Возняцки (Дания) – 4640,

7 (7). Конта (Великобритания) – 4435,

8 (10). Остапенко (Латвия) - 4130,

9 (8). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 4415,

10 (9). Цибулкова (Словакия) – 3330...

20 (19). ВЕСНИНА (Россия) - 2190.

21 (19). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2190...

33 (35). МАКАРОВА (Россия) - 1605.

34 (31). КАСАТКИНА (Россия) - 1595...

66 (64). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 896...

72 (69). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 830...

78 (84). РОДИНА (Россия) – 752...

104 (104). ШАРАПОВА (Россия) – 605

* – положение в предыдущем рейтинге