В финале Итогового турнира WTA сыграют Свитолина и Стивенс

Американка Слоан Стивенс вышла в финал Итогового турнира года. В полуфинальном матче она взяла верх над Каролиной Плишковой из Чехии. Ее соперницей станет украинка Элина Свитолина, которая ранее одолела Кики Бертенс.
Таким образом, обе финалистки подошли к решающему матчу без поражений - и Свитолина, и Стивенс одержали в групповом турнире по три победы.
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Слоан Стивенс (США, 5) - Каролина Плишкова (Чехия, 7) - 0:6, 6:4, 6:1
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