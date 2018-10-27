16:41 | Теннис — WTA

В финале Итогового турнира WTA сыграют Свитолина и Стивенс

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Американка Слоан Стивенс вышла в финал Итогового турнира года. В полуфинальном матче она взяла верх над Каролиной Плишковой из Чехии. Ее соперницей станет украинка Элина Свитолина, которая ранее одолела Кики Бертенс.

Таким образом, обе финалистки подошли к решающему матчу без поражений - и Свитолина, и Стивенс одержали в групповом турнире по три победы.

Сингапур (Сингапур) 

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global 

Призовой фонд 7 000 000 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Слоан Стивенс (США, 5) - Каролина Плишкова (Чехия, 7) - 0:6, 6:4, 6:1

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