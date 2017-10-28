В финале Итогового турнира года сыграют Возняцки и Винус Уильямс

Американка Винус Уильямс вышла в финал Итогового турнира года WTA. В полуфинале она в трех сетах обыграла Каролин Гарсию.

Соперницей Уильямс в решающем матче станет датчанка Каролин Возняцки, ранее одолевшая Каролину Плишкову.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Уильямс В. (США, 5) - Гарсия К. (Франция, 8) - 6:7 (3:7), 6:2, 6:3