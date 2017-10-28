В финале Итогового турнира года сыграют Возняцки и Винус Уильямс

Американка Винус Уильямс вышла в финал Итогового турнира года WTA. В полуфинале она в трех сетах обыграла Каролин Гарсию.
Соперницей Уильямс в решающем матче станет датчанка Каролин Возняцки, ранее одолевшая Каролину Плишкову.
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Уильямс В. (США, 5) - Гарсия К. (Франция, 8) - 6:7 (3:7), 6:2, 6:3
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Материалы других СМИ
Бней Иегуда
Уровень тенниса на финал - не аргумент.)) Ибо Возняцки играет.)) У хейтерков Винус (типа Томаса-боя) на финал 2 варианта: 1. Волшебные пилюльки. 2. Волшебные пилюльки закончились.))
17:46
кедрнедр1994
Почему то я не удивлен что 37 летняя Винус вышла в финал. Она и в 50 лет будет выигравать пока такой уровень женского тенниса
17:36
Бней Иегуда
Буки лошары, до середины 3-го сета Винус аутсайдером видели.)) Ахахах.)) Нулища.))
17:34
Бней Иегуда
3-й финал Итогового (1 победа и поражение от Си) для Богини тенниса!)) Каро тоже может быть довольно и игрой и итогом.) Ждём финал, по личкам 7-0.) Интересно, подарит ли Винус титул подруге Семьи?)) Думаю, порешают на семейном совете.))
17:31
oleg.bob
Винус в финале- дальше катиться женскому теннису некуда!!!
17:30