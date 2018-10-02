У Халеп выявлена межпозвоночная грыжа

Первая ракетка мира Симона Халеп получила травму межпозвоночной грыжи, но надеется в скором времени вернуться на корт. Румынская теннисистка по ходу матча первого круга турнира WTA в Пекине с Онс Жабер отказалась от продолжения борьбы.

– Привет всем, мне сделали МРТ спины и обнаружили межпозвоночную грыжу. В ближайшее время я проконсультируюсь с врачами, но надеюсь в ближайшее время вернуться на корт. Буду держать вас в курсе событий, спасибо за поддержку, – написала спортсменка в своем аккаунте в Твиттере.

В текущем сезоне 27-летняя Халеп стала победительницей Открытого чемпионата Франции и турниров WTA в Шэнчьжэне и Монреале. Румынка планировала выступить на московском турнире "ВТБ Кубок Кремля", который будет проходить с 11 по 21 октября.