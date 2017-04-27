Свитолина сыграет с Кирстя в четвертьфинале турнира в Стамбуле

Украинка Элина Свитолина в двух сетах обыграла румынку Александру Каданту во втором круге турнира в Стамбуле. Ее следующая соперница также представляет Румынию – ей станет Сорана Кирстя.
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Свитолина (Украина, 1) – Каданту (Румыния, Q) – 6:3, 6:3
Буюкакчай (Турция) – Бабош (Венгрия, 2) – 6:4, 7:6 (7:6)
Эрайдин (Турция, Q) – Аксу (Турция, WC) – 6:1, 6:3
Чепелова (Словакия) – Соррибес Тормо (Испания) – 6:4, 7:6 (7:3)
Мертенс (Бельгия, 6) – Эррани (Италия) – 7:6 (7:3), 3:6, 6:3
.@ElinaSvitolina defeats Cadantu 6-3, 6-3!– WTA (@WTA) 27 апреля 2017 г.
Meets @Sorana_Cirstea in @Istanbul_Cup Quarterfinals! pic.twitter.com/67XwnomBQz