21:14 | ТЕННИС — WTA

Свитолина сыграет с Кирстя в четвертьфинале турнира в Стамбуле

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Украинка Элина Свитолина в двух сетах обыграла румынку Александру Каданту во втором круге турнира в Стамбуле. Ее следующая соперница также представляет Румынию – ей станет Сорана Кирстя.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Свитолина (Украина, 1) – Каданту (Румыния, Q) – 6:3, 6:3

Буюкакчай (Турция) – Бабош (Венгрия, 2) – 6:4, 7:6 (7:6)

Эрайдин (Турция, Q) – Аксу (Турция, WC) – 6:1, 6:3

Чепелова (Словакия) – Соррибес Тормо (Испания) – 6:4, 7:6 (7:3)

Мертенс (Бельгия, 6) – Эррани (Италия) – 7:6 (7:3), 3:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/istanbul/2017/11/6/

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