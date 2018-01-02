Стрыцова победила Эррани в первом круге турнира в Окленде

Состоялись матчи первого круга турнира в Окленде. Чешка Барбора Стрыцова победила итальянку Сару Эррани - 6:4, 6:7 (3:7), 6:4.
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир WTA ASB Classic
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Стрыцова (Чехия, 3) - Эррани (Италия, WC) - 6:4, 6:7 (3:7), 6:4
Лепченко (США) - Бартель (Германия, 7) - 6:2, 6:2
Херцог (Словения) - Ван Уйтванк (Бельгия) - 6:4, 7:5
Таунсенд (США) - Макхэйл (США) - 1:6, 6:4, 6:4
Ларссон (Швеция) - Нара (Япония) - 7:6 (7:5), 6:3
Бонавантюр (Бельгия, Q) - Путинцева (Казахстан, 6) - 6:3, 6:3
Сепеде Ройг (Парагвай) - Арруабаррена (Испания) - 6:3, 6:3
Кенин (США, WC) - Фетт (Хорватия, Q) - 6:4, 6:4
Викери (США, Q) - Дэвис (США, 5) - 6:1, 6:2
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