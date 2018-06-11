Стивенс поднялась на шестое место в чемпионской гонке WTA, Шарапова стала 18-й

Румынка Симона Халеп осталась на первом месте в чемпионской гонке WTA. Наибольший прорыв совершила среди лидеров финалистка Roland Garros Слоан Стивенс. Американка поднялась на шестую строчку. Россиянка Дарья Касаткина опустилась на девятое место, а Мария Шарапова поднялась на 18-е.

Чемпионская гонка WTA по состоянию на 11 июня

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 5285 очков

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 3370

3 (3). Петра Квитова (Чехия) – 3032

4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 2950

5 (5). Ангелик Кербер (Германия) – 2730

6 (13). Слоан Стивенс (США) – 2663

7 (11). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2253

8 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 2241

9 (8). Дарья Касаткина (Россия) – 2075

10 (7). Элисе Мертенс (Бельгия) – 2061…

18 (23). Мария Шарапова (Россия) – 1247...

47 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 609...

62 (53). Анна Блинкова (Россия) – 519…

82 (74). Елена Веснина (Россия) – 437...

89 (95). Екатерина Макарова (Россия) – 386.