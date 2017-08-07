Спирз и Вандевэй выиграли турнир в Стэнфорде в парном разряде

Американки Эбигэйл Спирз и Коко Вандевэй стали победительницами турнира в Стэнфорде в парном разряде. В финале они в двух сетах выиграли у француженки Ализе Корне и польки Алисии Росольской.

Стэнфорд (США)

Турнир WTA Bank of the West Classic

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Спирз / Вандевэй (США) - Корне/Росольска (Франция/Польша) - 6:2, 6:3