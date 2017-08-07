04:18 | ТЕННИС — WTA

Спирз и Вандевэй выиграли турнир в Стэнфорде в парном разряде

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Американки Эбигэйл Спирз и Коко Вандевэй стали победительницами турнира в Стэнфорде в парном разряде. В финале они в двух сетах выиграли у француженки Ализе Корне и польки Алисии Росольской.

Стэнфорд (США)

Турнир WTA Bank of the West Classic

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Спирз / Вандевэй (США) - Корне/Росольска (Франция/Польша) - 6:2, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/stanford/2017/12/1/

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samarkhanova

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