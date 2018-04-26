Сизикова в паре с Олару не прошла во второй круг турнира в Стамбуле

Швейцарская теннисистка Ксения Кнолл вместе с британкой Анной Смит обыграла россиянку Яну Сизикову и румынку Ралуку Олару первом круге турнира в Стамбуле в парном разряде. Встреча завершилась в трех сетах 6:2, 4:6 (10:7). В следующем раунде победительницы встретятся с парой Никола Гойер – Присцилла Хон.

В других матчах одиночного разряда спортсменка из Греции Мария Саккари обыграла сербскую теннисистку Александру Крунич – 6:3, 6:1, а Данка Ковинич из Черногории уступила Аранче Рус из Голландии – 6:2, 2:6, 0:6.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Ксения Кнолл/Анна Смит (Швейцария/Великобритания, 3) – Ралука Олару/Яна СИЗИКОВА (Румыния/Россия) – 6:2, 4:6, 10:7

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Саккари (Греция) – Александра Крунич (Сербия) – 6:3, 6:1

Аранча Рус (Голландия, Q) – Данка Ковинич (Черногория, Q) – 2:6, 6:2, 6:0