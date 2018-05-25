Симона Халеп: "Для всего тенниса здорово, что Серена Уильямс вернулась"

Румынка Симона Халеп считает, что Серена Уильямс способна успешно выступить на Roland Garros. По ее словам, американка даже после рождения ребенка может вернуться на свой прежний уровень.

– Для всего тенниса здорово, что она вернулась, – цитирует AFP Халеп. – Возможно, ей нужно немного больше времени, чтобы привыкнуть к турнирам, к играм каждый день. Я считаю, что она способна вернуться и снова выигрывать турниры. Он знает, как справляться с давлением. Серена на таком высоком уровне много лет.