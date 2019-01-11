Шмидлова вышла в финал турнира в Хобарте

Представительница Словакии Анна Шмидлова пробилась в финал WTA турнира в Хобарте. В полуфинале она обыграла Белинду Бенчич из Швейцарии - 7:6 (7:2), 4:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты.
В финале турнира Шмидлова сыграет с победительницей матча София Кенин (США) - Ализе Корне (Франция).
Хобарт (Австралия)
Турнир WTA Hobart International
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Анна Шмидлова (Словакия) - Белинда Бенчич (Швейцария) - 7:6 (7:2), 4:6, 6:2
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