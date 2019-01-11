10:47 | Теннис — WTA

Шмидлова вышла в финал турнира в Хобарте

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Представительница Словакии Анна Шмидлова пробилась в финал WTA турнира в Хобарте. В полуфинале она обыграла Белинду Бенчич из Швейцарии - 7:6 (7:2), 4:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты.

В финале турнира Шмидлова сыграет с победительницей матча София Кенин (США) - Ализе Корне (Франция).

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Анна Шмидлова (Словакия) - Белинда Бенчич (Швейцария) - 7:6 (7:2), 4:6, 6:2

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Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/hobart/2019/

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