Шмидлова вышла в финал турнира в Хобарте

Представительница Словакии Анна Шмидлова пробилась в финал WTA турнира в Хобарте. В полуфинале она обыграла Белинду Бенчич из Швейцарии - 7:6 (7:2), 4:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты.

В финале турнира Шмидлова сыграет с победительницей матча София Кенин (США) - Ализе Корне (Франция).

Хобарт (Австралия)



Турнир WTA Hobart International



Призовой фонд 226 750 долларов



Открытые корты, хард



Одиночный разряд



Полуфинал



Анна Шмидлова (Словакия) - Белинда Бенчич (Швейцария) - 7:6 (7:2), 4:6, 6:2

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