Шарапова сыграет с Мугурусой в начале декабря?

Мария Шарапова проведет выставочный матч против победительницы Roland Garros-2016 Гарбинье Мугурусы 2 декабря, утверждает Universodeportivo.mx. Напомним, в начале октября Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил дисквалификацию Шараповой за употребление мельдония с 24 до 15 месяцев. Таким образом, россиянка сможет выступать в официальных турнирах с конца апреля 2017 года.

Отмечается, что матч пройдет в формате "Битва покрытий", что подразумевает собой наличие на корте грунтового и травяного покрытий.

Суд пожалел Шарапову. Россиянка вернется на корт уже в 2017-м!