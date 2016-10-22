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Шарапова сыграет с Мугурусой в начале декабря?

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Мария Шарапова проведет выставочный матч против победительницы Roland Garros-2016 Гарбинье Мугурусы 2 декабря, утверждает Universodeportivo.mx. Напомним, в начале октября Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил дисквалификацию Шараповой за употребление мельдония с 24 до 15 месяцев. Таким образом, россиянка сможет выступать в официальных турнирах с конца апреля 2017 года.

Отмечается, что матч пройдет в формате "Битва покрытий", что подразумевает собой наличие на корте грунтового и травяного покрытий.

Суд пожалел Шарапову. Россиянка вернется на корт уже в 2017-м!

 

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