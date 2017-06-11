Шарапова пропустит Уимблдон из-за травмы

Российская теннисистка Мария Шарапова в этом сезоне не примет участия в турнирах на траве, включая Уимблдон, из-за травмы. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Фэйсбук. На днях она должна была впервые за семь сыграть на турнире в Бирмингеме, организаторы которого предоставили ей wild card. Причной послужило мышечное повреждение, которое россиянка получила в Риме - в мае Шарапова не смогла завершить матч с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони из-за травмы бедра.

Кроме того, Шараповой теперь потребуется wild card, чтобы попасть в основную сетку будущего US Open.

"После дополнительного обследования стало понятно, что мышечное повреждение, полученное в Риме, не позволит мне выступить на запланированных турнирах на траве. Я хочу поблагодарить организаторов за невероятную поддержку и предоставленный wild card на турнир в Бирмингем, который многие, надеюсь, посетят. Жду встречи с вами в следующем году. Я буду продолжать восстановление. Мой следующей турнир будет в Стэнфорде", - написала Шарапова.