Шарапова потеряет технического спонсора после 20 лет сотрудничества

Контракт россиянки Марии Шараповой и Nike не будет продлен после 20-ти летнего сотрудничества, информирует The Sun.

По данным издания, российская теннисистка сообщила друзьям, что, по ее мнению, бренд не будет продлевать соглашение. Шарапова подписала первый контракт с американской фирмой в возрасте 11-ти лет. На протяжении всей карьеры спортсменка играет в экипировке этой фирмы.

В 2010 году Nikе подписал соглашение с россиянкой на сумму 70 миллионов долларов. Именно эта сделка сделала Шарапову самой высокооплачиваемой спорсменкой мира. Текущий контракт на 10 миллионов долларов в год действует до конца 2018 года.

Ранее сообщалось, что Шарапова досрочно завершила сезон и пропустит запланированные турниры в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы набраться сил для следующего сезона. Вернуться на корт бывшая первая ракетка мира планирует 31 декабря 2018 года на турнире в китайском Шэньчжэне.