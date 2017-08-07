Шарапова получила wild card на турнир в Пекине

Российская теннисистка Мария Шарапова получила от организаторов турнира в Пекине wild card. 30-летняя спортсменка является победительницей соревнований в 2014 году.
– Шарапова осенью вернется на турнир в Пекине в седьмой раз. С нетерпением ждем тебя, Мария, – говорится в сообщении China Open.
Напомним, что ранее Шарапова снялась с турнира в Стэнфорде из-за боли в левом предплечье. Позже она сообщила, что не выступит в Торонто.
Турнир China Open пройдет с 30 сентября по 8 октября.
2014 #ChinaOpen champion @MariaSharapova 🇷🇺 will return this fall for her 7️⃣th appearance in Beijing! Look forward to seeing you, Masha! 🎾 pic.twitter.com/uEpSx8lI4s– China Open (@ChinaOpen) 7 августа 2017 г.
NF
Опять в первых кругах снимется?..
10:35