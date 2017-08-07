Шарапова получила wild card на турнир в Пекине

Российская теннисистка Мария Шарапова получила от организаторов турнира в Пекине wild card. 30-летняя спортсменка является победительницей соревнований в 2014 году.

– Шарапова осенью вернется на турнир в Пекине в седьмой раз. С нетерпением ждем тебя, Мария, – говорится в сообщении China Open.

Напомним, что ранее Шарапова снялась с турнира в Стэнфорде из-за боли в левом предплечье. Позже она сообщила, что не выступит в Торонто.

Турнир China Open пройдет с 30 сентября по 8 октября.