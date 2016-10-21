22:03 | ТЕННИС — WTA

Шамиль Тарпищев: "Угрозы в адрес Свитолиной? Полная ерунда!"

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что к словам об угрозах, поступивших в адрес украинки Элины Свитолиной на "Кубке Кремля", не стоит относиться серьезно. Ранее теннисистка, проигравшая в трех сетах – 1:6, 7:4 (7:2), 4:6 – в полуфинале Светлане Кузнецовой, заявила, что перед матчем ей поступали угрозы, после чего спортсменка усомнилась, что еще раз примет участие в московском турнире.

– Как к этому серьезно относиться? Это полная ерунда – в интернет всем угрозы пишут, – приводит "Р-Спорт" слова Тарпищева. – Из этого даже раздувать ничего не надо, полная ерунда.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/tennis/20161021/1111125985.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Andersen32

Прекратить приглашать хохлов на Кубок Кремля и не каких угроз не будет.

23:10

Thomas_Boy

Как к этому серьезно относиться? Это полная ерунда – в интернет всем угрозы пишут. Я и сам парочку написал, чо...

22:45

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ватан А380726, а если будут доказательства , что тогда?

22:45

ShvartsGlass

Тарпищев: "Угрозы в интернете? Это все ерунда, я же их сразу удалил".

22:41

А380726

Шамиль, конечно, дипломат, но я бы на его месте потребовал отстранение продажной хохлушки лет на пять от спорта, если не представит доказательств угроз. Уверен, тут же включит дурочку...

22:17

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