Шамиль Тарпищев: "Угрозы в адрес Свитолиной? Полная ерунда!"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что к словам об угрозах, поступивших в адрес украинки Элины Свитолиной на "Кубке Кремля", не стоит относиться серьезно. Ранее теннисистка, проигравшая в трех сетах – 1:6, 7:4 (7:2), 4:6 – в полуфинале Светлане Кузнецовой, заявила, что перед матчем ей поступали угрозы, после чего спортсменка усомнилась, что еще раз примет участие в московском турнире.
– Как к этому серьезно относиться? Это полная ерунда – в интернет всем угрозы пишут, – приводит "Р-Спорт" слова Тарпищева. – Из этого даже раздувать ничего не надо, полная ерунда.
Andersen32
Прекратить приглашать хохлов на Кубок Кремля и не каких угроз не будет.
23:10
Thomas_Boy
Как к этому серьезно относиться? Это полная ерунда – в интернет всем угрозы пишут. Я и сам парочку написал, чо...
22:45
+-=0
ватан А380726, а если будут доказательства , что тогда?
22:45
ShvartsGlass
Тарпищев: "Угрозы в интернете? Это все ерунда, я же их сразу удалил".
22:41
А380726
Шамиль, конечно, дипломат, но я бы на его месте потребовал отстранение продажной хохлушки лет на пять от спорта, если не представит доказательств угроз. Уверен, тут же включит дурочку...
22:17