Шамиль Тарпищев: "Угрозы в адрес Свитолиной? Полная ерунда!"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что к словам об угрозах, поступивших в адрес украинки Элины Свитолиной на "Кубке Кремля", не стоит относиться серьезно. Ранее теннисистка, проигравшая в трех сетах – 1:6, 7:4 (7:2), 4:6 – в полуфинале Светлане Кузнецовой, заявила, что перед матчем ей поступали угрозы, после чего спортсменка усомнилась, что еще раз примет участие в московском турнире.

– Как к этому серьезно относиться? Это полная ерунда – в интернет всем угрозы пишут, – приводит "Р-Спорт" слова Тарпищева. – Из этого даже раздувать ничего не надо, полная ерунда.