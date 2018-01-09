Шамиль Тарпищев: "У Шараповой есть все шансы вновь стать первой ракеткой мира"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в интервью "Известиям" отметил, что Мария Шарапова по итогам 2018 года может вернуться на вершину рейтинга WTA. На первой неделе россиянка поднялась на 47-е место.

– В 2017 году Мария Шарапова вернулась в большой теннис после 15-месячного отсутствия и сразу дошла до 1/8 финала US Open и выиграла турнир в Тяньцзине, закончив год на 59-й строчке. На ваш взгляд, ей по силам вернуться в топ-10?

– Попадание в топ-10 – не самоцель для Шараповой. В принципе по качеству игры во второй половине 2017 года она выступала очень неплохо. Отмечу, что в женском теннисе появилось много талантливых спортсменок, но нет явного лидера, которым долгое время была Серена Уильямс. Это — плюс для Маши. В такой ситуации она способна вновь стать первой ракеткой мира. У нее есть все шансы на это. Порядка 10–12 человек могут легко стать первой ракеткой по итогам года, включая ту же Шарапову и Свету Кузнецову.

– Но все-таки Шараповой в апреле исполнится 31 год…

– С возрастом падает быстрота передвижений. Но то, что я видел в исполнении Марии в октябре–ноябре и на первом ее турнире в 2018 году, говорит о том, что она сохранила свои функциональные способности на должном уровне. А зная ее спортивный характер, можно рассчитывать на лучшее. За счет своего характера она выиграла много важных матчей в своей карьере. Поэтому в начале года, если Шарапова будет выигрывать много игр, нужно избежать травматизма. Если ей это удастся, скорее всего, она вновь будет в элите мирового тенниса.