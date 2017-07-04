Шамиль Тарпищев: "Шарапова вернется в топ-20 к весне"

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев не сомневается в том, что теннисистка Мария Шарапова сумеет вернуться на высокий уровень. Специалист думал, что спортсменка сделает это к концу года, но набрать форму Шараповой помешала травма.

– Когда по-настоящему вернется Шарапова? - вопрос Тарпищеву.

– Думал, что это произойдет к концу года. Но, к сожалению, вмешалась травма. Но, считаю, если не к началу следующего сезона, то к весне в топ-20 она будет.

– Какие факторы могут помешать ей подняться еще выше?

– Она как спортсменка уже достаточно возрастная. А первое, что падает с годами, – скорость передвижения по корту. Если она ее сохранит – вернется.

– Почему многие теннисистки не рады вновь видеть Шарапову?

– Теннис – эгоцентричный вид спорта. У всех свое я, это мешает сойтись. Как, например, Шарапова и Кафельников – это не вопрос неуважения или отношения. У людей есть свое мнение, и они не держат язык за зубами. Мария на это не обращает внимания. (Антон БАБОШИН)

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