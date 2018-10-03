Шамиль Тарпищев: "Не думаю, что Халеп будет явным фаворитом "ВТБ Кубка Кремля"

Президент ФТР Шамиль Тарпищев не уверен, что первая ракетка мира Симона Халеп будет главным фаворитом "ВТБ Кубка Кремля". Румынка подтвердила участие в турнире, который пройдет в Москве с 13 по 21 октября.

- Я не думаю, что Халеп будет явным фаворитом соревнований, - цитирует "РИА Новости" Тарпищева. - Во-первых, многое зависит от типа покрытия, на котором сыграют спортсменки, во-вторых, от формы теннисисток. А к концу года все-таки нервная усталость накапливается, особенно если спортсмен 34-36 недель играет в соревнованиях. Поэтому тот, кто лучше сохранил эмоции и предпочтительнее выглядит физически, и будет иметь преимущество.

Конечно, мы ждем в Москве стабильных результатов от Дарьи Касаткиной. Потому что в отдельных матчах она играет очень здорово, но ей не хватает соревновательной стабильности. А для того, чтобы говорить о возможных победителях, надо сначала узнать сетку турнира. Ведь в ней будет около 15 человек из первой тридцатки, сейчас их 12. А у женщин нет явного лидера, и поэтому любой матч между этими спортсменками - как финал. И здесь все будет зависеть от удачи и жеребьевки.