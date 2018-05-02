Серена Уильямс: "Я начала стесняться своего тела, когда стала появляться на публике"

Экс-первая ракетка мира, 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" Серена Уильямс, которая в сентябре прошлого года стала мамой, и с тех пор сыграла только на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами, а теперь готовиться к грунтовому сезону, рассказала о том, что ей потребовалось время, чтобы принять и полюбить свое тело.

– Я начала стесняться своего тела, как только стала появляться на публике. До этого мне все нравилось, но как только я предстала перед общественностью, пошли все эти разговоры. С возрастом я стала понимать: я – это я. Мне нравится то, как я выгляжу. Мое тело дает мне массу возможностей, без него их бы не было. Но это был трудный путь. Осознание пришло не за одну ночь. Мне потребовались годы, чтобы через негатив прийти к осознанию, - сказала Серена Уильямс в эфире программы The View.