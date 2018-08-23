Серена Уильямс не собирается завершать карьеру после US Open

Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс заявила, что не потеряла мотивацию и хочет продолжать выступать. 36-летняя теннисистка брала паузу на период беременности, первый матч после рождения дочери она провела в этом марте.

– Даже когда я не могла играть, психологически я была к этому готова, – цитирует Daily Mail Уильямс. –Я постоянно следила за матчами и оставалась частью тенниса. Я никогда не задумывалась о завершении карьеры. Я по-прежнему хочу выступать на турнирах и выигрывать их.

Я не намерена завершать карьеру после US Open. Я выступлю и на следующем турнире "Большого шлема", потом на еще одном, и так далее. Я не хочу останавливаться.

Серена Уильямс выступает на взрослом уровне с 1995 года. За это время она выиграла 72 турнира под эгидой WTA, в том числе 38 – на турнирах "Большого шлема". Также в ее четыре золотые медали Олимпийских игр (три – в парном разряде вместе с сестрой Винус Уильямс).