Сара Эррани: "Продолжала играть, потому что была абсолютно уверена, что не сделала ничего плохого"

Итальянка Сара Эррани не понимает, как летразол мог попасть в ее организм. Спортсменка на этой неделе была дисквалифицирована на 2 месяца за употребление запрещенных веществ. Допинг-проба, сданная в феврале этого года, дала положительный результат.

– Вердикт ясен: я была признана виновной в непреднамеренном приеме запрещенного вещества, которое не имеет никакого увеличивающего спортивные показатели эффекта для женщин, – цитирует La Cazetta dello Sport Эррани. – Честно, я не знаю точно, как летразол мог оказаться в моем организме, так как с моей стороны не было никакого добровольного приема допинга. Кроме того, пробы показывают, что было обнаружено количество вещества меньше, чем в одной таблетке.

Наряду с уведомлением, международная федерация тенниса прислала письмо, в котором указала, что зависит от благоразумия спортсмена - продолжать играть или нет. Я решила продолжать, потому что была абсолютно уверена, что не сделала ничего плохого.

Я надеялась и стремилась доказать свою невиновность, но, к сожалению, тесты, которые я предоставила, не был приняты за юридические доказательства, но в любом случае это может стать важным фактом в случае обращения ВАДА или других органов. Я всегда была за чистый спорт и убеждена, что тот, кто принимает допинг добровольно, должен быть дисквалифицирован пожизненно. Сейчас работаю с юристами. Несмотря ни на что, я не потеряла желание играть в теннис. Спустя время я вернусь к работе с еще большим энтузиазмом и упорством.

Два месяца за анаболики. Позорное наказание Эррани