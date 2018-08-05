Саккари и Бузарнеску встретятся в финале турнира в Сан-Хосе

Румынка Михаэла Бузарнеску в трехсетовом полуфинале турнира WTA в Сан-Хосе обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:1.
Соперницей Бузарнеску стала гречанка Мария Саккари, которая была сильнее американки Дэниэлл Коллинз (3:6, 7:5, 6:2).
Начало финального матча запланировано 6 августа (00.00 по московскому времени).
Сан-Хосе (США)
Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic
Призовой фонд 733 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Михаэла Бузарнеску (Румыния, 5) – Элисе Мертенс (Бельгия, 4) – 4:6, 6:3, 6:1,
Мария Саккари (Греция) – Дэниэлл Коллинз (США) – 3:6, 7:5, 6:2.
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