Саккари и Бузарнеску встретятся в финале турнира в Сан-Хосе

Румынка Михаэла Бузарнеску в трехсетовом полуфинале турнира WTA в Сан-Хосе обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:1.

Соперницей Бузарнеску стала гречанка Мария Саккари, которая была сильнее американки Дэниэлл Коллинз (3:6, 7:5, 6:2).

Начало финального матча запланировано 6 августа (00.00 по московскому времени).

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 733 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Михаэла Бузарнеску (Румыния, 5) – Элисе Мертенс (Бельгия, 4) – 4:6, 6:3, 6:1,

Мария Саккари (Греция) – Дэниэлл Коллинз (США) – 3:6, 7:5, 6:2.