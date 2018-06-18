Рыбарикова выбила Каролину Плишкову с турнира в Бирмингеме, Гаврилова обыграла Цибулкову

Словачка Магдалена Рыбарикова победила третью "сеяную" Каролину Плишкову в первом круге турнира в Бирмингеме. Представительница Австралии Дарья Гаврилова взяла верх над Доминикой Цибулковой.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA The Classic Birmingham

Призовой фонд 871 028 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Магдалена Рыбарикова (Словакия) - Каролина Плишкова (Чехия, 3) - 6:2, 6:3

Наоми Осака (Япония) - Кэти Бултер (Великобритания, WC) - 6:1, 6:2

Дарья Гаврилова (Австралия) - Доминика Цибулкова (Словакия) - 6:3, 7:6(8:6)

Кристина Младенович (Франция) - Катержина Синякова (Чехия) - 1:6, 6:2, 6:4