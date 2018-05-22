13:54 | Теннис — WTA

Рыбакина не вышла в третий круг турнира в Страсбурге


Румынка Михаэла Бузарнеску обыграла россиянку Елену Рыбакину во втором круге турнира в Страсбурге. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:2).

Следующей соперницей Бузарнеску станет победительница матча Си СувэйЛюси Шафаржова.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Михаэла Бузарнеску (Румыния, 4) – Елена РЫБАКИНА (Россия, LL) – 6:3, 7:6 (7:2)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/strasbourg/2018/

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