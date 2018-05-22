Рыбакина не вышла в третий круг турнира в Страсбурге

Румынка Михаэла Бузарнеску обыграла россиянку Елену Рыбакину во втором круге турнира в Страсбурге. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:2).
Следующей соперницей Бузарнеску станет победительница матча Си Сувэй – Люси Шафаржова.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Михаэла Бузарнеску (Румыния, 4) – Елена РЫБАКИНА (Россия, LL) – 6:3, 7:6 (7:2)
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