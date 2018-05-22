Рыбакина не вышла в третий круг турнира в Страсбурге

Румынка Михаэла Бузарнеску обыграла россиянку Елену Рыбакину во втором круге турнира в Страсбурге. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:2).

Следующей соперницей Бузарнеску станет победительница матча Си Сувэй – Люси Шафаржова.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Михаэла Бузарнеску (Румыния, 4) – Елена РЫБАКИНА (Россия, LL) – 6:3, 7:6 (7:2)