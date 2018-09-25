Россиянка Родина вышла во второй круг турнира WTA в Ташкенте

Российская теннисистка Евгения Родина пробилась во второй раунд турнира в Ташкенте. В первом круге она обыграла представительницу Польши Магдалену Фрех - 7:5, 6:2. Поединок продолжался 1 час 32 минуты.
Ташкент (Узбекистан)
Турнир WTA Tashkent Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Евгения Родина (Россия, 7) - Магдалена Фрех (Польша) - 7:5, 6:2
Также во второй раунд вышла немка Мона Бартель, которая обыграла представительницу Узбекистана Нигину Абдураимову - 4:6, 6:3, 6:3.
Ташкент (Узбекистан)
Турнир WTA Tashkent Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Мона Бартель (Германия) - Нигина Абдураимова (Узбекистан, WC) - 4:6, 6:3, 6:3
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