Россиянка Родина вышла во второй круг турнира WTA в Ташкенте

Российская теннисистка Евгения Родина пробилась во второй раунд турнира в Ташкенте. В первом круге она обыграла представительницу Польши Магдалену Фрех - 7:5, 6:2. Поединок продолжался 1 час 32 минуты.

Ташкент (Узбекистан)

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Евгения Родина (Россия, 7) - Магдалена Фрех (Польша) - 7:5, 6:2

Также во второй раунд вышла немка Мона Бартель, которая обыграла представительницу Узбекистана Нигину Абдураимову - 4:6, 6:3, 6:3.

Ташкент (Узбекистан)

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мона Бартель (Германия) - Нигина Абдураимова (Узбекистан, WC) - 4:6, 6:3, 6:3