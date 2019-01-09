Потапова и Ястремская вышли в полуфинал турнира в Хобарте в парном разряде

Российская теннистка Анастасия Потапова и украинка Даяна Ястремская вышли в полуфинал турнира WTA в Хобарте в парном разряде. В четвертьфинальном матче они обыграли Ирину-Камелия Бегу и Михаэлу Бузарнеску из Румынии - 6:4, 7:6(7:3). Поединок продолжался 1 час 30 минут.

В полуфинале турнира Потапова и Ястремская сыграют против бельгийки Кирстен Флипкенс и шведки Юханны Ларссон.

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Потапова/Даяна Ястремская (Россия/Украина) - Ирина-Камелия Бегу/Михаэла Бузарнеску (Румыния, 2) - 6:4, 7:6(7:3)

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