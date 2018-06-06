17:25 | Теннис — WTA

Первая ракетка мира Халеп вышла в полуфинал Roland Garros, где сыграет с Мугурусой

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Румынка Симона Халеп обыграла немку Ангелик Кербер со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:2 в четвертьфинале Roland Garros. Встреча продолжалась 2 час 16 минут.

В полуфинале первая ракетка мира сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая ранее обыграла россиянку Марию Шарапову.

В другом матче 1/2 финала встретятся две американки - Мэдисон Кис и Слоан Стивенс.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 39 197 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Симона Халеп (Румыния, 1) - Ангелик Кербер (Германия, 12) - 6:7(2:7), 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/11/

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