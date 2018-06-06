Первая ракетка мира Халеп вышла в полуфинал Roland Garros, где сыграет с Мугурусой

Румынка Симона Халеп обыграла немку Ангелик Кербер со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:2 в четвертьфинале Roland Garros. Встреча продолжалась 2 час 16 минут.

В полуфинале первая ракетка мира сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая ранее обыграла россиянку Марию Шарапову.



В другом матче 1/2 финала встретятся две американки - Мэдисон Кис и Слоан Стивенс.



Париж (Франция)



Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины



Одиночный разряд



Четвертьфинал



Симона Халеп (Румыния, 1) - Ангелик Кербер (Германия, 12) - 6:7(2:7), 6:3, 6:2