Китаянка Пэн Шуай вышла во второй круг турнира в Наньчане, обыграв японку Куруми Нару со счетом 7:5, 4:6, 6:3.

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Пэн Шуай (Китай, 2) – Нара (Япония) – 7:5, 4:6, 6:3

Хибино (Япония) – Чжан Кайлинь (Китай) – 6:2, 3:6, 6:3

Сюнь Фанин (Китай, Q) – Чжэн Ушуан (Китай, WC) – 3:6, 7:5, 6:2

Ходзуми (Япония, Q) – Чжэн Сайсай (Китай, 7, WC) – 2:6, 6:2, 6:0

Лю Фанчжоу (Китай) – Ю Сяоди (Китай, Q) – 6:3, 1:6, 6:4

Хань Синьюнь (Китай) – Плипуеч (Таиланд, LL) – 6:1, 7:6

Си Сувэй (Тайвань) – Гао Синьюй (Китай) – 6:3, 7:6

Ван Цян (Китай, 4) – Дарт (Великобритания, Q) – 6:4, 6:1