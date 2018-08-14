Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира WTA в Цинциннати обыграла сербку Александру Крунич - 6:1, 6:0.

Также во второй круг вышли Кайя Канепи (Эстония), Каролина Плишкова (Чехия) и Аманда Анисимова (США)

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - Александра Крунич (Сербия) - 6:1, 6:0

Кайя Канепи (Эстония, Q) - Варвара Лепченко (США, Q) - 2:6, 6:3, 6:1

Каролина Плишкова (Чехия, 9) - Агнешка Радванска (Польша) - 6:3, 6:3

Аманда Анисимова (США, WC) - Тимеа Бабош (Венгрия) - 6:3, 6:4