Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира WTA в Цинциннати обыграла сербку Александру Крунич - 6:1, 6:0.
Также во второй круг вышли Кайя Канепи (Эстония), Каролина Плишкова (Чехия) и Аманда Анисимова (США)
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - Александра Крунич (Сербия) - 6:1, 6:0
Кайя Канепи (Эстония, Q) - Варвара Лепченко (США, Q) - 2:6, 6:3, 6:1
Каролина Плишкова (Чехия, 9) - Агнешка Радванска (Польша) - 6:3, 6:3
Аманда Анисимова (США, WC) - Тимеа Бабош (Венгрия) - 6:3, 6:4
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