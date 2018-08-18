Павлюченкова в паре с Севастовой вышла в полуфинал турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с Анастасией Севастовой из Латвии в четвертьфинале турнира WTA в Цинциннати обыграла чешский дуэт Андреа Сестини-Главачкова/Барбора Стрыцова - 7:6 (7:1), 6:4.
В следующем раунде Павлюченкова и Севастова сыграют с победителем встречи Люси Градецка/Екатерина Макарова - Тимеа Бабош/Кристина Младенович.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА/Анастасия Севастова (Россия/Латвия) - Андреа Сестини-Главачкова/Барбора Стрыцова (Чехия, 3) - 7:6 (7:1), 6:4
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