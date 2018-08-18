00:26 | Теннис — WTA

Павлюченкова в паре с Севастовой вышла в полуфинал турнира в Цинциннати


Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с Анастасией Севастовой из Латвии в четвертьфинале турнира WTA в Цинциннати обыграла чешский дуэт Андреа Сестини-Главачкова/Барбора Стрыцова - 7:6 (7:1), 6:4.

В следующем раунде Павлюченкова и Севастова сыграют с победителем встречи Люси Градецка/Екатерина Макарова - Тимеа Бабош/Кристина Младенович.

Цинциннати (США) 

Турнир WTA Western & Southern Open 

Призовой фонд 2 800 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Парный разряд 

Четвертьфинал 

Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА/Анастасия Севастова (Россия/Латвия) - Андреа Сестини-Главачкова/Барбора Стрыцова (Чехия, 3) - 7:6 (7:1), 6:4

К комментариям
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ