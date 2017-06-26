Павлюченкова покинула десятку чемпионской гонки WTA

Украинка Элина Свитолина обошла чешку Каролину Плишкову в чемпионской гонке женской теннисной ассоциации (WTA) и занимает теперь второе место. Лучшей из россиянок остается Светлана Кузнецова, идущая на 9-й позиции, а ее соотечественница Анастасия Павлюченкова опустилась на 11-ю строчку.

Чемпионская гонка WTA

Положения на 26 июня

1 (1*). Халеп (Румыния) – 3490 очков

2 (3). Свитолина (Украина) – 3330

3 (2). Плишкова (Чехия) – 3287

4 (4). Остапенко (Латвия) – 2877

5 (6). Младенович (Франция) – 2712

6 (5). Возняцки (Дания) – 2671

7 (7). Конта (Великобритания) – 2435

8 (8). В. Уильямс (США) – 2367

9 (9). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2055

10 (11). Мугуруса (Испания) - 1792

11 (10). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1642

12 (12). ВЕСНИНА (Россия) – 1600

* – положение в предыдущем рейтинге