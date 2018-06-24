Павлюченкова обыграла Кирстю в первом раунде турнира в Истборне

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла румынку Сорану Кирстю (2:6, 7:5, 6:4) в первом раунде турнира WTA в Истборне (Великобритания). Матч продолжался два часа и 23 минуты.

В следующем раунде россиянка сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley International

Призовой фонд 852 564 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - Сорана Кирстя (Румыния) - 2:6, 7:5, 6:4

Дэниэлл Роуз Коллинз (США) - Кэти Суон (Великобритания, WC) - 6:3, 3:6, 6:3