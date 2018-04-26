Остапенко вышла в третий круг турнира в Штутгарте

Пятая ракетка мира Елена Остапенко из Латвии разгромила Зарину Дияс из Казахстана во втором круге турнира в Штутгарте. Встреча завершилась в двух сетах - 6:3, 6:0.

В третьем круге Остапенко встретится либо с россиянкой Вероникой Кудерметовой, либо с чешкой Каролиной Плишковой.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 750 900 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Остапенко (Латвия, 4) - Зарина Дияс (Казахстан, Q) - 6:3, 6:0