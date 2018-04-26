Остапенко вышла в третий круг турнира в Штутгарте

Пятая ракетка мира Елена Остапенко из Латвии разгромила Зарину Дияс из Казахстана во втором круге турнира в Штутгарте. Встреча завершилась в двух сетах - 6:3, 6:0.
В третьем круге Остапенко встретится либо с россиянкой Вероникой Кудерметовой, либо с чешкой Каролиной Плишковой.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 750 900 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Остапенко (Латвия, 4) - Зарина Дияс (Казахстан, Q) - 6:3, 6:0
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