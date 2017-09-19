Остапенко - во втором круге турнира в Сеуле

Елена Остапенко из Латвии победила шведку Юханну Ларсон в первом круге турнира в Сеуле – 7:6 (8:6), 6:1. В следующем раунде первая "сеяная" сыграет японкой Нао Хибино.

В другой встрече турнира голландка Кики Бертенс проиграла своей соотечественнице Ришел Хогенкамп.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Остапенко (Латвия, 1) – Ларссон (Швеция) – 7:6 (8:6), 6:1

Хогенкамп (Голландия) – Бертенс (Голландия, 2) – 5:7, 6:4, 6:3

Рус (Голландия, Q) – Макхэйл (США, 8) – 6:3, 6:4

Хибино (Япония) – Чан Кайчэнь (Тайвань) – 6:2, 6:4

Гиббс (США) – Чан Со Чон (Корея, WC) – 6:3, 7:5

Аллертова (Чехия) – Петкович (Германия) – 6:2, 7:5