Наталья Вихлянцева: "В некоторых ситуациях даже проще, когда проигрываешь"

Теннисистка Наталья Вихлянцева после победы над Ализе Корне в четвертом круге "ВТБ Кубка Кремля" (4:6, 7:5, 6:3) подчеркнула, что ключевым моментом в матче стала концовка второй партии, когда она спасла тяжелый гейм на своей подаче. По словам россиянки, это придало ей сил.

Напомним, что в полуфинале Вихлянцева встретится с Юлией Гергес из Германии.

– Ключевой момент был во втором сете при счете 5:4 на моей подаче. Счет был "больше", "ровно", но до матчболов не доходило, – сказала Вихлянцева. – Мне удалось его взять, и это придало мне сил. А когда я выиграл и следующий гейм на ее подаче, настроилась, что надо каждый мяч выигрывать, а потом уже думать о том, что устал.

В третьем сете счет был 1:3 – тоже было немножко нервно. Но в некоторых ситуациях даже проще, когда проигрываешь. Просто отпускаешь все и играешь расслабленно, и все получается. Конечно, мне и публика помогла. В итоге удалось поверить в себя и дожать соперницу. (Мария НИКУЛАШКИНА)

Вихлянцева победила Корне и сыграет с Гергес в полуфинале "ВТБ Кубка Кремля"