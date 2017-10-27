Наталья Вихлянцева: "Не ожидала, что так быстро войду в топ-100 - уже в январе"

Теннисистка Наталья Вихлянцева в интервью Life.ru отметила, что считает завершившийся сезон удачным. Россиянка также добавила, что чувствует, что выходит на новый уровень.

– Как бы вы оценили завершившийся сезон? Чувствуете, что выходите на новый уровень?

– Да, этот сезон у меня действительно удался, и я никак не ожидала, что так быстро войду в топ-100 – уже в январе. Я ставила себе такую цель, но когда я сначала пробилась в основную сетку Australian Open, попала во второй круг, потом дошла до полуфинала в Санкт-Петербурге, это было… Нечто! И потом я начала ездить на множество турниров, которые раньше могла смотреть только по телевизору. Это совсем другие чувства – играть на них с лучшими соперницами. Потом финал в Хартогенбосхе, сейчас полуфинал Кубка Кремля. Когда я начинала играть в теннис, я не думала, что все так сложится.

– На прошедшем только что Кубке Кремля вы действительно круто выступили, одержали несколько непростых побед после поражений в первом сете. В чем секрет такой силы воли?

– Я приехала в Москву без особых ожиданий, но с осознанием того, что это мой последний турнир в сезоне. Тем более что сетка у меня была, мягко говоря, непростая: Веснина, Корне, Шарапова были в моей части. Просто подумала, даже если я плохо выступлю, все равно больше играть не буду. Настроилась на первую игру с Канепи, которая недавно играла в 1/4 финала US Open, выиграла, и потом все получилось и с Леной Весниной, и с Ализе Корне... Конечно, турнир удался. Да, получила травму перед матчем с Гергес, хотелось у нее выиграть и закончить сезон титулом… Но как сложилось, так сложилось.