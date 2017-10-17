Мутко поблагодарил Шарапову за участие в "ВТБ Кубке Кремля"

Вице-премьер Виталий Мутко выразил мнение, что российская теннисистка Мария Шарапова, которая после победы на турнире в Китае прилетела в Москву, чтобы выступить на "ВТБ Кубке Кремля", заслуживает слов благодарности.

В первом круге она уступила словачке Магдалене Рыбариковой – 6:7 (3:7), 4:6. Россиянка попала на турнир, получив от организаторов специальное приглашение.

"Приятно, что Шарапова приехала в Москву, порадовала болельщиков. Поддержка у нее сегодня была внушительная, – приводит ТАСС слова Мутко. – Жаль, что не смогла выиграть, но видно, что Мария набирает форму. В своем идеальном состоянии она такие матчи должна выигрывать, но ничего, она прибавляет и еще вернется на свой уровень".

В воскресенье Шарапова стала победительницей соревнований в Тяньцзине, выиграв первый турнир с мая 2015 года.

"Марию надо поблагодарить, что она в пять часов утра накануне прилетела из Китая, а сегодня уже вышла на корт и боролась до конца", – добавил Мутко.

Шарапова вылетела в первом круге "ВТБ Кубка Кремля"