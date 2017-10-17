Шарапова вылетела в первом круге "ВТБ Кубка Кремля"

Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге "ВТБ Кубка Кремля" уступила Магдалене Рыбариковой – 6:7 (3:7), 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 58 минут.

Следующей соперницей представительницы Словакии станет француженка Ализе Корне, которая обыграла другую россиянку Екатерину Макарову (6:3, 6:3).

Напомним, что Шарапова выступила на "Кубке Кремля" впервые с 2007 года. В 2012 году она выступала в составе сборной России в столице в матче Кубка Федерации. Таким образом, матч с Рыбариковой стал для Шараповой первым свиданием с московской публикой на корте за пять лет.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 790 208 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Рыбарикова (Словакия, 8) - ШАРАПОВА (Россия, WC) - 7:6 (7:3), 6:4

Турнирная таблица – здесь//

Шарапова проиграла в первом круге "ВТБ Кубка Кремля". Live!