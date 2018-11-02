Мугуруса победила Севастову и вышла в полуфинал WTA Elite Trophy

Испанка Гарбинье Мугуруса выиграла у латвийки Анастасии Севастовой в матче группового турнира WTA Elite Trophy. Ранее обе теннисистки обыграли в группе "Камелия" Чжан Шуай.
Таким образом, Мугуруса заняла первое место в группе и пробилась в полуфинал турнира. Также в 1/2 финала пробились Эшли Барти и Юлия Гергес. Еще одна полуфиналистка определится в матче Мэдисон Кис и Ван Цян.
Чжухай (Китай)
Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai
Призовой фонд 2 349 363 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа "Камелия"
Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) - Анастасия Севастова (Латвия, 2) - 6:7 (4:7), 6:2, 7:6 (7:1)
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