Мугуруса победила Севастову и вышла в полуфинал WTA Elite Trophy

Испанка Гарбинье Мугуруса выиграла у латвийки Анастасии Севастовой в матче группового турнира WTA Elite Trophy. Ранее обе теннисистки обыграли в группе "Камелия" Чжан Шуай.

Таким образом, Мугуруса заняла первое место в группе и пробилась в полуфинал турнира. Также в 1/2 финала пробились Эшли Барти и Юлия Гергес. Еще одна полуфиналистка определится в матче Мэдисон Кис и Ван Цян.

Чжухай (Китай)

Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Призовой фонд 2 349 363 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа "Камелия"

Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) - Анастасия Севастова (Латвия, 2) - 6:7 (4:7), 6:2, 7:6 (7:1)