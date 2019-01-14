Мария Шарапова: "Завершение карьеры – это не грустно. Это будоражит"

Россиянка Мария Шарапова высказала свое отношение к объявлению британца Энди Маррея о завершении карьеры. По ее словам, жизнь после тенниса продолжается.

– Относительно говоря, мужчины в теннисе занимают довольно жесткую позицию в отношении гендерного равенства, – цитирует Шарапову simplenews.co.uk. – На пресс-конференциях на "Уимблдоне" лет пять-семь назад не чувствовалось особой теплоты с их стороны. Это расстраивает. Конечно, есть исключения, и Энди – одно из них. В этом смысле он может многое сделать как в спорте вообще, так и в теннисе в частности, так как он своего рода икона.

Что до реакции в женской раздевалке, то я там провожу мало времени. Уверена, вы это об этом слышали (улыбается).

Людей всегда немного шокирует, когда игрок такого масштаба и влияния уходит в самом расцвете сил. Когда говоришь о завершении карьеры, то будто отрезаешь что-то, теряешь то, что было большой частью твоей жизни.

Однако я смотрю на это совершенно по-другому. Я понимаю, что теннис – огромная часть нашей жизни, и мы хотим добиться больших результатов.

У мужчин для этого больше времени, чем у женщин. Но в любом случае жизнь после тенниса продолжается. В ней очень много того, что с нетерпением ждешь. У тебя есть семья, дети, бизнес. Так что я не считаю, что завершение карьеры – это грустно. Это будоражит.