Мария Шарапова: "Сейчас я не так уверена в своих силах, как раньше"

Теннисистка Мария Шарапова призналась, что теперь ей нужно больше времени, чтобы поверить в свои силы и на корте, и в других сферах жизни. По словам Шараповой, в прошлом году у нее было лишь несколько идеальных матчей.

– Сейчас я не так уверена в своих силах, как раньше. Уверенность в себе – довольно странная штука. Нужно очень много времени, чтобы поверить в свои силы, зато пропасть это чувство может очень быстро. И не только в теннисе, но и в других сферах жизни, – приводит Tennis Magazin слова Шараповой. – В прошлом году было лишь несколько матчей, в которых, как мне казалось, все шло идеально. Тогда я была полностью в себе уверена. На корте находишься только ты и твоя соперница, за вами наблюдают несколько тысяч человек. Давление, с которым мы сталкиваемся на корте, очень высоко. Поэтому чувства, которые мы испытываем, когда выигрываем турниры и получаем трофеи, абсолютно невероятные.

Завтра Шарапова сыграет в 1/16 финала MercedesCup с шестой ракеткой мира Каролин Гарсией. Для россиянки этот матч станет первым с марта – часть сезона теннисистка пропустила из-за травмы предплечья.