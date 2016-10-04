Мария Шарапова: "Сегодня один из счастливейших дней в моей карьере"

Российская теннисистка Мария Шарапова на своей странице в Facebook написала, что сегодняшний день – один из самых счастливых в ее карьере. Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт, согласно которому дисквалификация Шараповой по линии Международной федерации тенниса (ITF) за применение мельдония сокращена с двух лет до 15 месяцев и закончится 26 апреля 2017-го, через неделю после 30-летия экс-первой ракетки мира.

– В марте у меня были одни из тяжелейших дней в моей карьере, когда я узнала о своей дисквалификации, теперь же один из счастливейших дней – я узнала, что смогу вернуться в теннис в апреле, – написала Шарапова. - Я чувствовала, что у меня отняли то, что я люблю, и теперь здорово ощущать, что это вернется ко мне. Теннис – моя страсть, и я скучала по нему. Считаю дни до того момента, когда смогу вернуться на корт.

Для меня это стало уроком, надеюсь, что и для ITF тоже. CAS подчеркнул, что "Панель не согласна со многими заключениями Трибунала ITF".

C самого начала я взяла на себя ответственность за то, что не знала о том, что препарат, который я применяла на протяжении десяти лет, теперь запрещен (мельдоний вошел в список запрещенных ВАДА с 1 января, а допинг-пробу теннисистка сдала 26 января после проигранного четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии с Сереной Уильямс. - Прим. "СЭ"). Но я также узнала, насколько лучше другие федерации гарантировали спортсменам ознакомление в изменениях правил, особенно в Восточной Европе, где милдронат применяется миллионами людей.

Теперь, когда этот процесс завершен, я надеюсь, что ITF и другие теннисные антидопинговые органы извлекут урок, чтобы больше ни один теннисист не должен был проходить через то, что пришлось пройти мне.

И хочу сказать своим болельщикам, я так благодарю вас за то, что вы жили и дышали эти долгие месяцы со мной. За это время я узнала истинное значение слова "болельщик", и мне так повезло ощутить вашу поддержку.

Я скоро вернусь и уже не могу этого дождаться!

С любовью, Мария.