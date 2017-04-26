Мария Шарапова: "Подружиться с другими теннисистками? А зачем?"

Российская теннисистка Мария Шарапова после победы над итальянкой Робертой Винчи (7:5, 6:3) в первом круге турнира WTA в Штутгарте заявила, что для нее главное мнение – от настоящих друзей и членов семьи, а не от коллег по корту. Напомним, что это была первая игра спортсменки после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

– The Sun? О боже (тяжело вздыхает). Кажется, вы впервые в Штутгарте? Да? Вау. Поздравляю, – сказала Шарапова на пресс-конференции.

– Те негативные комментарии, которые идут в ваш адрес от других теннисток, насколько лично вы их воспринимаете? И что вы собираетесь делать, чтобы наладить с ними отношения?

– Для меня не так уж важно, направлены они лично против меня или нет. Слова и статьи – это не то, что по-настоящему важно в этой жизни. Я хорошо выучила этот урок за прошедший год. Статьи будут и после моих побед, и после поражений. Подружиться с другими теннисистками? А зачем? Чтобы они лучше говорили обо мне на пресс-конференциях? А как это поможет моей игре?

– Но это улучшило бы атмосферу в раздевалке.

– Знаете, я провожу не так много времени там. Я прихожу, иду в душ, переодеваюсь – это занимает минут 15 – и все. У меня множество друзей дома и по всему свету. И это та дружба, которую я искренне ценю. Мнение моих друзей и семьи – вот что имеет для меня значение.

"СЭ" вел прямую трансляцию игры Шараповой